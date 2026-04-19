Oggi nelle sale italiane arriva una pellicola che racconta la vicenda di una famiglia di lottatori professionisti. Il film si ispira a una storia vera e segue il percorso di questa famiglia nel mondo delle arene inglesi e della WWE. La narrazione si concentra sui momenti salienti della loro carriera e sulla vita che ruota attorno al wrestling, offrendo uno sguardo diretto sulla loro esperienza nel ring.

Il cinema italiano accoglie oggi nelle sale la storia vera di una famiglia di lottatori professionisti, raccontata attraverso la pellicola Una famiglia al tappeto. Il biopic, diretto da Stephen Merchant, segue l’ascesa di Saraya, nota nel mondo del wrestling come Paige Knight, partendo dalle radici inglesi dei Bevis per arrivare ai riflettori della Florida. Dalle arene britanniche al palcoscenico della WWE. La narrazione prende il via con i Bevis, un nucleo familiare in cui la passione per il ring è tramandata dai genitori, Julia e Ricky. La spinta verso questo stile di vita viene data fin da subito ai figli, Saraya e Zak, che iniziano a costruire la propria reputazione nel circuito sportivo del Regno Unito sotto i nomi di Paige Knight e Zodiac.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle arene inglesi alla WWE: il destino di una famiglia nel ring

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