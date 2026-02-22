Dalla WWE alla AEW Nattie rivela la wrestler che l’ha colpita di più | Thekla ha una presenza unica sul ring

Nattie, wrestler della WWE, ha detto che l’incontro più intenso della sua carriera è stato con Thekla, perché ha una presenza forte sul ring. La campionessa si dedica alla sua crescita professionale, anche dopo aver deciso di cambiare strada e diventare una “Lowkey Legend”. Nonostante gli impegni, segue con interesse le evoluzioni di altre federazioni come l’AEW, mantenendo alta l’attenzione sulle nuove sfide. La sua attenzione si concentra ora su un prossimo match importante.

La star della WWE, Nattie, pur essendo molto concentrata sulla propria carriera, soprattutto dopo aver tradito la sua ex protetta Maxxine Dupri e aver iniziato a reinventarsi come la “Lowkey Legend”, trova comunque il tempo per seguire quello che succede nelle altre federazioni, AEW compresa. E nell’ultimo anno, una delle wrestler che l’ha colpita di più è stata Thekla, leader delle Triangle of Madness. Parlando della vittoria di Thekla per l’ AEW Women’s World Championship durante l’ultima puntata di Busted Open Radio, Nattie ha raccontato di essere diventata sua fan circa un anno fa, quando per caso ebbe modo di vederla combattere: “Ho visto Thekla lottare e ho subito voluto conoscerla,” ha detto Nattie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Perché Thekla ha preferito l'AEW alla WWE?Thekla, la wrestler tedesca nota per la sua determinazione, ha scelto l’AEW invece della WWE per avere più libertà creativa e un ruolo più centrale nel roster, una decisione presa dopo aver constatato che la WWE le offriva meno spazio per esprimersi come desiderava.

