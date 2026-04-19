Dalla battaglia contro il Diavolo all' isolamento social | l' evoluzione dei santoni e delle sette in Romagna

Negli ultimi anni, in Romagna, sono aumentate le segnalazioni riguardanti gruppi religiosi e figure carismatiche che promuovono pratiche spirituali e insegnamenti. Alcuni di questi soggetti sono stati coinvolti in procedimenti legali per presunte forme di manipolazione e abusi psicologici, mentre altri si sono isolati socialmente per difendersi dalle accuse. La distinzione tra ricerca spirituale e manipolazione resta spesso difficile da individuare con certezza.

Esiste un confine sottile che separa la ricerca di spiritualità dalla trappola della manipolazione psicologica. In Romagna, questo limite è stato attraversato più volte, lasciando dietro di sé strascichi giudiziari e famiglie distrutte. Il fenomeno delle sette non è una suggestione da cronaca.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Privati di cibo e sonno per combattere il Diavolo: le sette in Romagna tra "santoni" e nuovi "profeti del web"Esiste un confine sottile che separa la ricerca di spiritualità dalla trappola della manipolazione psicologica. Progetto Giovani al via. Contro l’isolamento da socialTrasformare la passione individuale in valore collettivo, offrendo ai giovani e giovanissimi un’alternativa concreta all’isolamento digitale, che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla battaglia contro il Diavolo all'isolamento social: l'evoluzione dei santoni e delle sette in Romagna; La preghiera e la lotta contro il demonio; Privati di cibo e sonno per combattere il Diavolo: le sette in Romagna tra santoni e nuovi profeti del web; Matilda De Angelis: La lotta femminista è di tutti. Il cinema trovi il coraggio di investire sui giovani registi. Dalla battaglia contro il Diavolo all'isolamento social: l'evoluzione dei santoni e delle sette in RomagnaMenti svuotate dalla fame e corpi stremati da notti insonni a caccia di demoni, mentre i nuovi guru si nascondono dietro uno schermo. Così i predatori della fragilità trasformano il disagio in una g ... forlitoday.it Dio e il diavolo combattonoIn queste vacanze pasquali ho ripreso a rileggere I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij, e c’è una frase molto bella che dice: Dio e il diavolo combattono, e il loro campo di battaglia è il ... lapilli.eu Papa Francesco ha professato che il diavolo non si sconfigge trattando, ma mantenendo ferma la fede e rifiutando qualsiasi compromesso e dialogo. Papa Leone XIV porta avanti la risoluta posizione. Porta chiusa a Trump. x.com Emily Blunt ne Il Diavolo veste Prada ed Emily Blunt 20 anni dopo ne Il Diavolo veste Prada 2 facebook