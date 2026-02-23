Una porta di benvenuto sulla via Francigena a Vetralla | Qui inizia il cammino interiore | FOTO

Una porta monumentale sulla via Francigena a Vetralla segnala l'inizio del cammino interiore. La struttura, posizionata all’ingresso del percorso, attira l’attenzione di chi attraversa la città. Lungo il tragitto, si incontrano panchine decorate con farfalle e cassette per i pensieri dei pellegrini, creando un’atmosfera accogliente. Questa combinazione di elementi invita i viaggiatori a riflettere e a condividere le proprie emozioni lungo il percorso. La porta rappresenta quindi un punto di partenza simbolico e pratico.

Soglia monumentale, panchine e cassette per i pensieri: l'artista Angelo Russo porta arte e spiritualità lungo il tratto di cammino che attraversa il comune Una porta monumentale all'inizio della via Francigena a Vetralla. Lungo il percorso, invece, panchine con farfalla ad ali aperte e cassette per i pensieri dei viandanti. A realizzarle l'artista Angelo Russo, che le ha ideate e progettate artisticamente, su impulso dell'assessorato alla Cultura guidato da Daniela Venanzi. Il progetto ha vinto il bando della Regione Lazio "Arte contemporanea sui cammini della spiritualità", ottenendo il massimo contributo concedibile: 90mila euro.

Le opere di Angelo Russo e artigiani viterbesi sulla via Francigena a VetrallaA Vetralla, lungo la via Francigena, sono presenti opere di Angelo Russo e artigiani locali che arricchiscono il percorso culturale e spirituale.

