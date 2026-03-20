A Piacenza è in scena “Cronaca di un amore”, uno spettacolo che ripercorre la vita di Callas e Pasolini. Sul palco, un uomo con un carattere anticonvenzionale e una donna considerata una delle voci più iconiche dell’opera. La rappresentazione mette in evidenza le figure di questi due grandi protagonisti, senza approfondire motivazioni o interpretazioni.

di Stefano Marchetti Lui, l’intellettuale fuori dagli schemi. Lei, la divina, l’immensa e carismatica regina dei teatri d’opera. Quello fra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas fu un amore forse impossibile, un sentimento vero, profondo, anche doloroso, che andava oltre la semplice amicizia. "Tu sei come una pietra preziosa", le scriveva lui. E lei si confidava: "Mi ha detto che sono l’unica donna che abbia amato dopo sua madre". Alla ’ Cronaca di un amore. Callas e Pasolini ’ è dedicata la nuova opera, con libretto di Alberto Mattioli, musica di Davide Tramontano e regia di Davide Livermore e Mercedes Martini, che debutterà in prima assoluta venerdì 27 marzo alle 20 (con replica domenica 29 alle 15. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Cronaca di un amore’. A Piacenza l’opera su Callas e Pasolini

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CRONACA DI UN AMORE - Prima della prima - 06- 03- 26'

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