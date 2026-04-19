La Corea del Nord ha effettuato oggi un lancio di almeno un missile balistico non identificato, secondo quanto comunicato dalle autorità della Corea del Sud e del Giappone. Nessuna conferma ufficiale sulla natura o sulla traiettoria del missile, ma entrambi i paesi hanno rilevato l'evento e ne hanno dato notizia. La notizia arriva in un momento di tensione nella regione, con le autorità che monitorano attentamente la situazione.

Tokyo, 19 apr. (AdnkronosDpa) - La Corea del Nord ha lanciato oggi almeno un missile balistico non identificato, secondo quanto hanno reso noto Corea del Sud e Giappone. "La Corea del Nord ha lanciato un presunto missile balistico", ha scritto l'ufficio del primo ministro giapponese in un avviso pubblicato sui social a cui ha fatto seguito un elenco con "le istruzioni del primo ministro in risposta al presunto lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord", dalla raccolta e la comunicazione tempestiva delle informazioni alla "garanzia della sicurezza di aerei, navi e altre infrastrutture" e l'adozione di "tutte le possibili misure precauzionali".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dalla Corea del Nord nuovo lancio di missili balistici

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Cartoline dalla Corea del Nord. Motore per missile intercontinentale (così dicono alcune fonti) x.com