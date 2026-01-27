Corea del Nord lancia altri due missili balistici verso il Mar del Giappone cos' ha in mente Kim Jong-un

La recente escalation militare della Corea del Nord con il lancio di due missili balistici verso il Mar del Giappone evidenzia le crescenti tensioni nella regione dell’Indo-Pacifico. Questa azione riflette le strategie di Pyongyang e la complessa dinamica geopolitica tra Stati Uniti, Cina e le nazioni vicine, in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla stabilità e la sicurezza regionale.

La Corea del Nord torna ad accendere le tensioni in Estremo Oriente. Secondo il ministero della Difesa giapponese e le Forze armate sudcoreane, il regime di Kim Jong-un ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone. Dopo qualche minuto Toyko ha confermato l’ammaraggio dei vettori, il che suggerisce l’utilizzo di missili balistici a corto raggio. Il secondo lancio è avvenuto alle 16:05 locali (le 8:05 in Italia). L'ennesimo lancio di missili da parte della Corea del Nord Secondo episodio del 2026: il precedente del 4 gennaio Quanto sono pericolosi i missili nordcoreani? La reale portata delle provocazioni di Kim Jong-un Perché la Corea del Nord lancia missili nel Mar del Giappone? Perché l'Indo-pacifico è così importante e che ruolo ha la Corea del Nord? L’ennesimo lancio di missili da parte della Corea del Nord La Guardia Costiera giapponese ha affermato che entrambi missili sono caduti in mare circa quattro minuti dopo il rilevamento del lancio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

