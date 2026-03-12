Kvaratskhelia è entrato al 62° minuto durante la partita e ha contribuito in modo decisivo alla rimonta del Psg. Ha fornito l’assist per il 3-2 di Vitinha e ha segnato due gol che hanno indirizzato la qualificazione ai quarti di Champions. La sua prestazione di circa trenta minuti ha cambiato l’andamento dell’incontro, influendo sul risultato finale.

Assist per il 3-2 di Vitinha e poi due gol a mettere in discesa la qualificazione del Psg ai quarti di Champions: così si potrebbe riassumere la prestazione sfoderata in mezz’ora da Kvara che, oltre alla vittoria, potrebbe aver regalato ai francesi una finale di stagione differente. Kvara era stato relegato in panchina da Luis Enrique. È entrato sul 2-2. Ecco cosa scrive L’Équipe. Kvara, eroe parigino. Scrive L’Equipe: Nessuno crede che il Psg sia tornato al livello della scorsa stagione. Ma schiantando il Chelsea (5-2) il detentore del titolo si è reinventato un futuro in Champions League, proprio la sera in cui tutto era pronto per procurargli molti, moltissimi guai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kvaratskhelia ha cambiato il destino del Psg: è entrato al 62esimo e ha invertito il senso della storia (L’Equipe)

Kvaratskhelia in un anno è entrato perfettamente nel gioco di Luis Enrique, è l’uomo Champions del PsgL'Equipe: è l'attaccante che gioca più minuti e infatti sta iniziando a sentire la stanchezza.

Kvaratskhelia da Pallone d’Oro, ora 75 milioni sembrano pochi: il Napoli lo ha “regalato” al PSG?L’ennesima prestazione monstre, di quello che sembra destinato a diventare un futuro Pallone d’Oro.

Kvaratskhelia si iscrive al successo del Paris Saint-Germain

Temi più discussi: Kvarastkhelia tra Napoli e PSG: Pesante il paragone con Maradona, quando | Goal.com Italia; Kvaratskhelia e il Psg: A Parigi mi sento più libero; Kvaratskhelia a destra è un altro: impacciato, tira male e i compagni lo criticano per individualismo (L’Equipe) Luis Enrique ha preferito mettere Barcola a sinistra, scelta discutibile visto che non segna da più di un anno in Champions. E il georgiano, dunque, fa; Zaccaria: Kvara può tornare in Georgia se non regge una benevola pressione.

Che Kvaratskhelia! Il georgiano entra a gara in corso, serve assist e fa 2 gol. È MVPMezz'ora scarsa di gioco è sufficiente a Khvicha Kvaratskhelia per essere insignito del premio di Player of the Match di PSG-Chelsea. Il georgiano,. tuttomercatoweb.com

Kvaratskhelia incontenibile in Champions League: devastante nelle ultime 11 gare col PSG, doppietta anche contro il ChelseaL’ex attaccante del Napoli non solo sembra non risentire della pressione delle grandi notti, ma anzi sembra trarne vantaggio: ha partecipato a 11 reti nelle ultime 11 gare di Champions League con i pa ... msn.com

L’11 marzo #Kvaratskhelia segna solo gol stupendi Tre anni dopo la perla messa a segno contro l’Atalanta, il georgiano si ripete in #ChampionsLeague contro il Chelsea con questa prodezza Anche questa volta le tante maglie bianche intorno a lui non h - facebook.com facebook

#PSGChelsea 5-2: Barcola ispirato, Dembélé implacabile, Vitinha decisivo, Kvaratskhelia da urlo, Pedro Neto inarrestabile, Enzo Fernandez regale, Palmer spento, Jorgensen rovina tutto x.com