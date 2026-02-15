Progetto Giovani al via Contro l’isolamento da social

Da lanazione.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto Giovani parte oggi per aiutare i ragazzi a uscire dall’isolamento causato dai social media. Molti giovani trascorrono ore davanti allo schermo, perdendo contatto con il mondo reale. Per contrastare questa tendenza, l’iniziativa propone attività e momenti di incontro dal vivo. Un esempio concreto sono i laboratori creativi e le uscite organizzate nelle piazze del quartiere.

Trasformare la passione individuale in valore collettivo, offrendo ai giovani e giovanissimi un’alternativa concreta all’ isolamento digitale, che spesso domina il loro tempo libero. Con questo spirito si è tenuta, nei giorni scorsi, la prima riunione operativa del gruppo di lavoro dedicato al “ Progetto Giovani ”, l’innovativa iniziativa che mira a rigenerare il tessuto sociale cittadino, partendo dalle nuove generazioni. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore Valentina Mozzoni, promotrice e anima del progetto, affiancata dallo showman Dino Mancino, dalla content creator Giulia Buselli e dalla musicista Matilde Silicani (nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

progetto giovani al via contro l8217isolamento da social

© Lanazione.it - Progetto Giovani al via. Contro l’isolamento da social

Valorizzazione dei giovani talenti: al via il progetto da 1,3 milioni finanziato dalla Regione

La Regione Emilia-Romagna ha avviato un progetto da 1,3 milioni di euro per valorizzare e attrarre giovani talenti, sostenendo iniziative volte a favorirne la permanenza e lo sviluppo nel territorio.

Tirocinio da 800 euro al mese per i giovani disoccupati: il progetto Salgo della Cna

Il progetto Salgo della CNA offre un tirocinio di sei mesi in azienda, destinato a giovani disoccupati e inoccupati di età compresa tra 18 e 35 anni.

Rosetta Cutolo La Regina della NCO | Docufilm Storia Vera

Video Rosetta Cutolo La Regina della NCO | Docufilm Storia Vera
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Politiche giovanili: al via il ciclo di incontri del progetto 'Giovani+' per l’orientamento al mondo del lavoro; Progetto Giovani al via. Contro l’isolamento da social; Capoterra, al via il progetto di tutoraggio per i più giovani; Politiche giovanili: al via il ciclo di incontri del progetto 'Giovani+' per l'orientamento al mondo del lavoro.

Via libera della Soprintendenza al progetto 'Giovani in centro'Lavori per riqualificare l’ex ospedale, creare spazi culturali, 27 alloggi sociali e rilanciare il cuore storico di Cremona ... laprovinciacr.it

Politiche giovanili: al via il ciclo di incontri del progetto Giovani+Il programma dedicato all’orientamento e all’ingresso nel mondo del lavoro scatterà mercoledì 18 febbraio ... msn.com