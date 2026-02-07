nasce nuovi orizzonti a benevento la sezione della guardia forestale odv

A Benevento nasce una nuova sezione della Guardia Forestale Odv chiamata Nuovi Orizzonti. La realtà si impegna a portare musica, arte e cultura nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. L’obiettivo è regalare momenti di allegria e benessere agli anziani e alle persone che vivono in queste strutture. Un passo concreto per rendere più vivace e meno solitaria la loro quotidianità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una nuova realtà territoriale che porta l’intrattenimento musicale, ricreativo, artistico e culturale all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali, regalando momenti di leggerezza e benessere alle persone degenti. L’associazione è composta da volontari di ogni età, con formazione socio-assistenziale, accomunati dalla passione per la musica e dalla volontà di metterla al servizio degli altri. Le esibizioni, organizzate nel rispetto delle esigenze sanitarie e degli ospiti, diventano occasioni di incontro e condivisione, trasformando sale comuni e reparti in piccoli spazi di festa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

