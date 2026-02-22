Salerno | Lungomare a rischio crolli e incoscienza tra i turisti

Il cedimento di un tratto del lungomare di Torrione deriva dall’erosione delle scogliere e dall’incuria, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti. Turisti e residenti attraversano con prudenza le aree vulnerabili, mentre le autorità cercano soluzioni rapide. Le condizioni della passeggiata si aggravano con il passare del tempo, rendendo urgente un intervento concreto. La situazione attira l’attenzione di chi frequenta il lungomare ogni giorno.

Salerno, Lungomare a Rischio: Tra Erosione e Incuria, la Sfida della Sicurezza. Il lungomare di Torrione, frazione di Salerno, si trova al centro di una situazione che solleva preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini. A causa dell’erosione costiera e dei recenti crolli, tratti significativi sono stati interdetti ai pedoni. Nonostante le misure di sicurezza adottate, come la presenza di transenne, emerge un comportamento rischioso da parte di alcuni individui che, in barba ai divieti, accedono alle aree pericolose. La situazione evidenzia una problematica più ampia legata alla fragilità del territorio e alla necessità di una maggiore sensibilizzazione civica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Salerno, mareggiate furia: pattinodromo crolla, lungomare a rischioUna violenta mareggiata ha distrutto il pattinodromo di Salerno e danneggiato il lungomare di Torrione.

Maltempo e crolli: cede una parte del lungomareUna porzione del lungomare di Torre a Mare, quartiere a sud di Bari, è crollata nella notte a causa del maltempo.

