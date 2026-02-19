Il Papa Leone XIV ha ammonito i preti di Roma contro l’uso dell’intelligenza artificiale nelle omelie. La causa è la preoccupazione che le parole scritte da una macchina non riescano a trasmettere la vera fede ai fedeli. Durante una messa in basilica, ha sottolineato che le omelie devono essere sincere e umane, non frutto di algoritmi. Molti parrocchiani si sono lamentati della mancanza di autenticità nelle prediche digitali. Papa Leone invita i sacerdoti a parlare con il cuore, rispettando la tradizione.

Roma, 19 febbraio 2026 – No alle omelie scritte con l’IA, la gente vuole la fede. È il monito lanciato oggi ai preti da Papa Leone XIV. “La nostra intelligenza va utilizzata per non perderla ”, ha detto il Pontefice ai sacerdoti di Roma, rispondendo a braccio durante l’incontro in Aula Paolo VI in Vaticano. “L’ IA non riuscirà mai a condividere la fede ”, che è l’obiettivo di “una vera omelia”. “L'Intelligenza Artificiale e l'uso di Internet – ha detto Prevost ai preti, come apprende Askanews – è una realtà che arriva a noi anche se non vogliamo. Anche nella vita del sacerdote è presente. Faccio un invito a resistere alla tentazione a preparare le omelie con l'Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Papa Leone ai preti di Roma: stop alle omelie fatte con l'IA. “Non riuscirà mai a condividere la fede”

Leggi anche: Michael Bublé canta in Vaticano al cospetto di Papa Leone: «Quando parlando con le persone rivelo di avere una fede enorme mi guardano scioccate. Oggi è raro sentire qualcuno ammettere di avere fede»

Leggi anche: Michael Bublé canta in Vaticano al cospetto di Papa Leone: «Quando parlando con le persone rivelo di avere una fede enorme, mi guardano scioccate, perché oggi è raro sentire qualcuno ammettere di avere fede»

LIVE | Papa Leone XIV a Piazza di Spagna per l’Atto di Venerazione all’Immacolata | 8 Dicembre 2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.