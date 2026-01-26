Dal ring ai selfie nei commissariati Il campione in affari con le mele marce della polizia
Da campione mondiale di kick boxing a coinvolgimenti controversi con alcune figure delle forze di polizia. La sua carriera sportiva di alto livello, culminata con la conquista del titolo Wfmc K1, si intreccia ora con episodi che sollevano dubbi sulla legalità e sulla trasparenza delle sue attività. Un percorso che evidenzia come il passato di atleta possa essere sfondo a dinamiche complesse e delicate.
Gli anni passati sul ring, le vittorie, le cinture alzate. Campione mondiale di kick boxing, un atleta di alto livello capace di conquistare il titolo Wfmc K1. Ma dietro i muscoli e la gloria sportiva, le indagini della procura di Roma hanno svelato una realtà molto più torbida: Said Essari, nato.🔗 Leggi su Romatoday.it
