Dai multifunzione per le scarpe alle formule con talco che assorbono il sudore i prodotti per dier addio alla bromidrosi plantare

Secondo il Beauty Report 2025 di Cosmetica Italia, a fine 2024 il valore dei prodotti per l’igiene dei piedi nel nostro Paese si avvicina ai 33 milioni di euro. Tra le soluzioni più diffuse ci sono i multifunzione per le scarpe e le formule con talco specifiche per assorbire il sudore e combattere la bromidrosi plantare. Questi prodotti sono sempre più utilizzati da chi cerca alternative efficaci per mantenere i piedi asciutti e freschi.

S econdo il Beauty Report 2025 di Cosmetica Italia, a fine 2024 il consumo di prodotti dedicati all’igiene dei piedi nel nostro Paese ha raggiunto un valore di quasi 33 milioni di euro. Un segnale chiaro di quanto il benessere di questa zona, spesso trascurata, sia in realtà molto sentito. Anche la bromidrosi plantare, ovvero la tendenza a sviluppare odori sgradevoli, riguarda infatti molte persone e merita un’attenzione mirata, a partire dall’ utilizzo di deodoranti specifici per i piedi. Vanessa Hudgens perde i capelli dopo il parto: perché succede? X Leggi anche › Piedi, la beauty routine in inverno. Dal pediluvio alla maschera fai da te › Tempo di pedicure: smalti, colori e nail art piedi per l’estate 2024 › Pedicure casalinga: come farcela da sole, senza errori C’è davvero bisogno del deodorante piedi?.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai multifunzione per le scarpe alle formule con talco che assorbono il sudore, i prodotti per dier addio alla bromidrosi plantare Notizie correlate Leggi anche: Dai laboratori alle farmacie, ecco i prodotti naturali "made in Catania" che sfidano le medicine tradizionali Addio al cronista che consumava le scarpeHo appreso della scomparsa di Claudio Santini, giornalista del Carlino con una lunga e prestigiosa storia professionale alle spalle.