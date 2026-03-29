Addio al cronista che consumava le scarpe

È morto il giornalista noto per la sua abitudine di percorrere lunghe distanze a piedi per seguire le notizie. Ha lavorato per molti anni nel quotidiano locale, diventando un volto noto tra i lettori. La sua carriera si è caratterizzata per l’impegno costante sul campo e la passione per il giornalismo di strada. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e lettori.

Ho appreso della scomparsa di Claudio Santini, giornalista del Carlino con una lunga e prestigiosa storia professionale alle spalle. Non lo conoscevo ma negli anni passati ho letto tante volte i suoi articoli. Di lui ricordo il rigore con cui raccontava i fatti, con una scrittura sempre precisa e comprensibile a tutti. Una qualità non così diffusa. Credo che nel giornalismo bolognese sia stato una colonna portante. Maurizio Bruni Risponde Beppe Boni Claudio Santini se ne è andato a 89 anni, ma se avesse atteso ancora qualche tempo saremmo stati tutti più felici. Claudio è stato un eccellente professionista, un cronista di giudiziaria come se ne sono visti pochi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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