Un candidato si sposta da un comune all'altro con l’obiettivo di ottenere il sostegno degli elettori e vincere le elezioni comunali. Dopo aver partecipato a un evento in un paese vicino, si prepara a confrontarsi con gli altri candidati in una nuova tornata elettorale. La campagna elettorale si concentra su incontri pubblici e distribuzione di materiale informativo per convincere gli abitanti della validità delle proprie proposte.

Da Crespina a Fauglia con un obiettivo: sparigliare le carte in tavola e conquistare la poltrona di primo cittadino. E’ Thomas D’Addona che con la lista civica " Insieme per Fauglia " lancia quello che definisce "un progetto r alternativo a quanto ha caratterizzato la vita amministrativa del Comune negli ultimi venticinque anni, riconducibile alle figure di Carli e Froli". Gli eterni duellanti. " Fauglia è un territorio ricco di potenzialità che, tuttavia, non sono state adeguatamente valorizzate – spiega una nota –. Allo stesso tempo, si trova ad affrontare criticità rilevanti (tra cui, in modo particolare, la situazione della scuola) che richiedono risposte rapide, concrete ed efficaci".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - D’Addona alla conquista di Fauglia

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Le Comunali a Fauglia. Civica di centrodestra. Froli candidato sindacoFAUGLIA Le elezioni Comunali del 24 e 25 maggio a Fauglia potrebbero vedere in campo tre liste.