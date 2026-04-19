Da Pesaro al lavoro per la Flotilla | Tornare a Gaza e fondamentale

Da Pesaro alla Sicilia, un gruppo di oltre 120 attivisti di diverse nazionalità si sta preparando per la partenza della Global Sumud Flotilla, che mira a raggiungere Gaza. Le operazioni di preparazione delle imbarcazioni e il caricamento degli aiuti umanitari sono in corso con grande intensità. La missione, definita come fondamentale, vede coinvolti volontari impegnati nelle attività di logistica e organizzazione in questi giorni.

La Global Sumud Flotilla è pronta per ripartire verso Gaza. Le operazioni di preparazione delle imbarcazioni e di carico degli aiuti umanitari, che si stanno svolgendo in questi giorni in Sicilia, proseguono a ritmi serrati coinvolgendo oltre 120 attivisti di diverse nazionalità. Tra loro c’è anche un pesarese: Italo Campagnoli, che già durante la prima missione della Flottilla si era impegnato in prima persona organizzando al porto di Pesaro una manifestazione spontanea tra cittadini esprimere solidarietà alla missione diretta verso Gaza. Ora il nuovo impegno: "Sono in Sicilia dal 9 aprile – dice Campagnoli, 70 anni, uomo di mare con esperienza – per dedicarmi insieme a tutto il gruppo alla preparazione delle barche che dovranno partire indicativamente tra il 24 e il 27 aprile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Napoli, corteo per la Global Sumud Flotilla: in piazza il sostegno alla missione diretta verso Gaza

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