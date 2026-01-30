Oggi apre a Milano la mostra Giovanni Gastel. Rewind, curata da Uberto Frigerio e realizzata da La Grande Brera, mette in mostra le foto del famoso fotografo scomparso. L’esposizione, realizzata con l’Archivio Gastel e l’Agenzia Guardans-Cambó, rende omaggio al talento di Gastel e ripercorre la sua carriera.

Apre oggi Giovanni Gastel. Rewind, la mostra curata da Uberto Frigerio, realizzata da La Grande Brera con l'Archivio Giovanni Gastel, in collaborazione con l'Agenzia Guardans-Cambó. Allestita a Palazzo Citterio, Rewind arriva a cinque anni dalla scomparsa del fotografo che nel 2002 ha ricevuto l'Oscar per la fotografia e che Harper's Bazaar USA ha definito l'ambasciatore di Milano per eccellenza, il più internazionale e il più elegante. "È stato Giovanni stesso", ha spiegato il curatore, "a guidarci in tutta la mostra. La ricerca del materiale tra testi e appunti privati è stata condotta con l'intento che fossero le sue parole a raccontare ogni frammento della sua vita, come capitoli emotivi.

© Panorama.it - Palazzo Citterio rende omaggio a Giovanni Gastel

A Milano apre una mostra dedicata a Giovanni Gastel, il fotografo scomparso nel 2021.

