Chi è Sarah Mullally la prima arcivescovo della Chiesa Anglicana

Sarah Mullally è diventata ufficialmente arcivescovo di Canterbury, la prima donna a ricoprire questa posizione nella Chiesa d’Inghilterra. La nomina rappresenta un cambiamento storico nei vertici della Chiesa Anglicana mondiale. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente e ha sostituito l’arcivescovo precedente nella guida della Chiesa britannica.

Grandi cambiamenti ai vertici della Chiesa Anglicana mondiale e della Chiesa d’Inghilterra. Sarah Mullally è diventata formalmente arcivescovo di Canterbury, è la prima donna a guidare la Chiesa britannica. La cerimonia di insediamento c’è stata la scorsa settimana e ha contato con la partecipazione dei principi William e Kate, il primo ministro Keir Starmer e i rappresentanti di 42 chiese, tra cui la Chiesa ortodossa e il Vaticano. “Ho l’intenzione di essere un pastore che permetta che la vocazione di tutti fiorisca, qualsiasi sia la nostra tradizione . Oggi ringrazio tutte le donne e gli uomini che hanno spianato il cammino per questo momento. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Tutto quello che riguarda Sarah Mullally

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