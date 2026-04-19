Nella prossima puntata di “Da Noi… a Ruota Libera”, Francesca Fialdini condurrà un nuovo appuntamento domenicale alle 17, con ospiti come Fabrizio Moro e Bianca Guaccero. La trasmissione si concentra su interviste e conversazioni con personaggi pubblici, offrendo un approfondimento sulle loro esperienze e progetti. La puntata seguirà il consueto format, con uno spazio dedicato alle storie e alle testimonianze dei protagonisti.

Francesca Fialdini, come ogni domenica, torna con una nuova puntata di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 19 aprile 2026. Nel nuovo appuntamento è atteso Fabrizio Moro, uno dei cantautori più apprezzati, anche grazie ai suoi testi intensi e impegnati, ora tra i protagonisti del sabato sera di Rai 1 con Canzonissima. Presente anche Bianca Guaccero, attualmente impegnata nella giuria della nuova edizione di Dalla Strada al Palco, il talent degli artisti di strada in onda ogni venerdì sera su Rai 1. Infine, in promozione anche Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, protagonisti al cinema del film Benvenuti in campagna, e Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, interpreti della nuova serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento, in onda la domenica sera su Rai 1.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Da Noi… a Ruota Libera, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero tra gli ospiti

Giovanni Pernice: Bianca Guaccero è un grande amore - Ciao Maschio 25/10/2025

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