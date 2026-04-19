Da noi… a ruota libera domenica 19 aprile | gli ospiti di Francesca Fialdini

Domenica 19 aprile, torna l’appuntamento televisivo condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione si inserisce nella programmazione domenicale e prevede l’intervento di vari ospiti. La conduttrice accompagna il pubblico attraverso un approfondimento di temi e interviste, offrendo un quadro di discussioni e confronti. La puntata è trasmessa in diretta e si inserisce nella routine degli appuntamenti settimanali della rete.

(Adnkronos) – Da noi. a ruota libera torna oggi, domenica 19 aprile, con un nuovo appuntamento condotto da Francesca Fialdini. In onda alle 17.20 su Rai1. Tra gli ospiti di oggi: il cantautore Fabrizio Moro, tra i protagonisti del sabato sera di Rai1 con 'Canzonissima'. Bianca Guaccero, attrice e conduttrice, giurata nella nuova edizione di. L'articolo Da noi. a ruota libera, domenica 19 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”....🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Da noi… a ruota libera, oggi domenica 12 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini(Adnkronos) – Francesca Fialdini torna oggi, domenica 12 aprile, con un nuovo appuntamento di 'Da noi… a ruota libera', in onda alle 17. “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 19 aprile 2026Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Da noi... a ruota libera, oggi domenica 12 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini; A Da Noi…A Ruota Libera Fabrizio Moro e Bianca Guaccero; Da Noi... a Ruota Libera, Leo Gassmann e Barbara Bouchet tra gli ospiti del 12 aprile; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Barbara Bouchet e gli altri ospiti della puntata. Da noi a ruota libera, ospiti 19 aprile: Fabrizio Moro, Bianca Guaccero, Lastrico e il cast di Notaio in SorrentoDa noi a ruota libera domenica 19 aprile su Rai 1: Fabrizio Moro da Canzonissima, Bianca Guaccero, Lastrico al cinema e il cast di Notaio in Sorrento ... lifestyleblog.it Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: da Venier Masini e la Isoardi privata, Fialdini con la GuacceroAnticipazioni e ospiti di oggi, domenica 19 aprile, dei talk di Rai 1. Mara Venier ospita Marco Masini ed Elisa Isoardi; Francesca Fialdini con Fabrizio Moro e Bianca Guaccero ... libero.it OMAGGIO A LORETTA GOGGI! Domani sera a Canzonissima (Rai Uno, 21:20), un tributo imperdibile alla nostra Regina! Il corpo di ballo si scatenerà su “Vieni via con me” (Taratapunzi-e) e Francesca Fialdini canterà l'intramontabile “Maledetta Prim facebook Sabato Serena Rossi sarà ospite a #Canzonissima: porterà un monologo sulle canzoni napoletane e interpreterà “Reginella”. Nello show di Milly verrà dedicato un omaggio a Loretta Goggi, con una coreografia su “Taratapunzi-e” e Francesca Fialdini intonerà x.com