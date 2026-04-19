Durante un'intervista condotta da Francesca Fialdini su Rai1, il cantautore ha condiviso alcuni dettagli sui suoi inizi nel mondo della musica. Ha raccontato di aver iniziato a suonare con una chitarra trovata in cantina, di proprietà di un suo parente, che aveva solo tre corde. La conversazione ha anche toccato un episodio in cui un noto conduttore televisivo avrebbe avuto un ruolo nel suo percorso.

Fabrizio Moro è stato ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi. a ruota libera' su Rai1. Il cantautore ha parlato dei suoi esordi: "Ho cominciato con una chitarra trovata in cantina, era di mio cugino, aveva solo tre corde. Avevo 8 anni, ma con quella sognavo il palco, mi rendeva un ragazzino felice". Per questo motivo, "mi è venuta voglia di aprire una scuola di musica e dedicare parte della mia esistenza a quella fiamma che oggi si sta spegnendo", aggiunge Moro. Sul suo legame con Pippo Baudo ha aggiunto: "Pippo mi ha salvato. Era uno che se ne fregava: se una cosa gli piaceva, non ce n’era per nessuno, andava dritto per la sua strada. Era un uomo forte e mi ha trasmesso il coraggio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da noi… a ruota libera, Fabrizio Moro confessa: "Come mi salvò Pippo Baudo"

Notizie correlate

Da Noi… a Ruota Libera, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero tra gli ospitiFrancesca Fialdini, come ogni domenica, torna con una nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.

Da Noi... a Ruota Libera, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero tra gli ospiti del 19 aprileDomenica 19 aprile, torna Da Noi… a Ruota Libera dopo il buon riscontro della scorsa puntata, vista da 1 milione 565 mila spettatori...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabrizio Moro, Bianca Guaccero e gli altri ospiti della puntata; Da noi a ruota libera, ospiti 19 aprile: Fabrizio Moro, Bianca Guaccero, Lastrico e il cast di Notaio in Sorrento; Da noi… a Ruota Libera: domenica su Rai 1 un nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e i suoi ospiti; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: da Venier Masini e la Isoardi privata, Fialdini con la Guaccero.

Da noi a ruota libera, ospiti 19 aprile: Fabrizio Moro, Bianca Guaccero, Lastrico e il cast di Notaio in SorrentoDa noi a ruota libera domenica 19 aprile su Rai 1: Fabrizio Moro da Canzonissima, Bianca Guaccero, Lastrico al cinema e il cast di Notaio in Sorrento ... lifestyleblog.it

Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabrizio Moro, Bianca Guaccero e gli altri ospiti della puntataFrancesca Fialdini intervista anche i protagonisti del film Benvenuti in campagna e della fiction Roberta Valente ... today.it

#19aprile2026 #danoiaruotalibera Dall’Ufficio Stampa Rai A "Da Noi…A Ruota Libera" Fabrizio Moro e Bianca Guaccero E Maurizio Lastrico, Giulia Bevilacqua, Maria Vera Ratti, Alessio Lapice Sono Fabrizio Moro, uno dei cantautori più amati, anche grazie a facebook