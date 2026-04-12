Da noi… a ruota libera oggi domenica 12 aprile | gli ospiti di Francesca Fialdini

Oggi, domenica 12 aprile, alle 17, torna in onda su Rai 1 il programma condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione, intitolata 'Da noi… a ruota libera', prevede l'intervento di vari ospiti che si alternano nel corso della puntata. La conduttrice conduce con interviste e approfondimenti, offrendo un palinsesto dedicato a temi di attualità e interazioni con i partecipanti.

(Adnkronos) – Francesca Fialdini torna oggi, domenica 12 aprile, con un nuovo appuntamento di 'Da noi. a ruota libera', in onda alle 17.20 su Rai1. Tra gli ospiti di oggi, Barbara Bouchet – interprete del cinema nazionale e internazionale – che, dal 9 aprile, è tornata protagonista sul grande schermo con il film 'Finale: allegro'. A seguire Leo Gassmann, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e ora nel sabato sera di Rai1 con 'Canzonissima', che ha da poco pubblicato il singolo 'Oltre', incluso nell’album 'Vita Vera Paradiso', uscito il 10 aprile. Poi Francesco Arca e Miriam Dalmazio, tra gli interpreti della nuova serie di Rai 1, 'La Buona Stella', in onda dal 13 aprile in prima serata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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