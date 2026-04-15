Da oggi, 15 aprile, la terza e ultima stagione della serie televisiva ‘La legge di Lidia Poet’ è disponibile in streaming su Netflix. La serie vede come protagonista l’attrice Matilda De Angelis e ha riscosso un buon successo di pubblico. La stagione conclusiva si può guardare integralmente sulla piattaforma, con un cast che comprende anche altri attori e personaggi principali. La trama si concentra sulle vicende legali e personali della protagonista.

È disponibile da oggi 15 aprile su Netflix la terza e ultima stagione della fortunata serie ‘La legge di Lidia Poet’ con protagonista Matilda De Angelis. L’attrice torna a vestire i panni della prima avvocata italiana, vissuta a cavallo tra ‘800 e ‘900. Nella stagione conclusiva dello show antologico, Lidia Poet ci proterà nel cuore di un processo fortemente mediatico e accanto a lei ricompariranno i grandi protagonisti che abbiamo imparato a conoscere nelle passate stagioni ma anche qualche new entry. La legge di Lidia Poet: cosa vedremo. Le vicende si svolgono nel 1887: il fratello di Lidia, Enrico, è diventato deputato e, a Roma, prova a perorare la causa di sua sorella e l’iniziativa legislativa della donna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La legge di Lidia Poet 3: trama e cast dell’ultima stagione. Da oggi in streaming

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