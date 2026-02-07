sherlock holmes e il sigillo reale al teatro degli audaci

Domani al Teatro degli Audaci di Roma parte la commedia gialla “Sherlock Holmes, Lady Margaret e il Sigillo Reale”. Lo spettacolo, in scena da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, porta il famoso detective in una versione umoristica. Gli spettacoli attirano gli appassionati di gialli e risate, pronti a godersi una storia divertente e coinvolgente.

Cosa: La commedia gialla umoristica Sherlock Holmes, Lady Margaret e il Sigillo Reale.. Dove e Quando: Al Teatro degli Audaci di Roma, da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026.. Perché: Una rivisitazione esilarante e inedita del mito di Conan Doyle con un cast di grandi interpreti della comicità italiana.. Il celebre investigatore di Baker Street si prepara a sbarcare nella Capitale, ma dimenticate l’immagine austera e infallibile a cui la letteratura ci ha abituati. Dal 19 al 22 febbraio 2026, il Teatro degli Audaci ospiterà Sherlock Holmes, Lady Margaret e il Sigillo Reale, una pièce scritta a quattro mani da Valerio Di Piramo e Cristian Messina. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Dal 6 all’11 gennaio, il Teatro Nuovo di Verona ospita “Sherlock Holmes - Il Musical”, inserito nella rassegna Il Grande Teatro della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona.

Venerdì 19 e sabato 20 al Teatro Nuovo, Neri Marcorè porta in scena

Young Sherlock: Il trailer ufficiale italiano della serie di Guy Ritchie su un giovane Sherlock HolmesHero Fiennes Tiffin è un detective giovane e ribelle nella nuova serie Young Sherlock, in arrivo il 4 marzo su Prime Video: ecco il trailer ufficiale italiano. comingsoon.it

Young Sherlock, il trailer ufficiale della serie [HD]Regia di Guy Ritchie. Una serie con Hero Fiennes-Tiffin, Ravi Aujla, Numan Acar, James Sobol Kelly, Stephen Agnew. Dal 4 marzo su Prime Video. mymovies.it

Sherlock Holmes contro la mafia Nella lunga vita letteraria di Sherlock Holmes, che non è soltanto quella dei racconti ma anche quella delle ombre che vi si allungano attorno, capita più di una volta che il grande investigatore si trovi a fare i conti con una pres facebook