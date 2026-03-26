L’italiana rivale di Coco Chanel arriva a Londra. Il 28 marzo, il Victoria&Albert Museum inaugura la prima mostra mai realizzata nel Regno Unito interamente dedicata a Elsa Schiaparelli, Fashion Becomes Art. «Una delle designer più geniali e audaci nella storia della moda», come l’ha definita il direttore del V&A Tristram Hunt. In un viaggio che parte dagli anni Venti per arrivare ai red carpet di oggi, la mostra ripercorre la storia di Elsa Schiaparelli, l’influenza nella moda successiva e i legami con i grandi artisti del suo tempo, da Salvador Dalí a Jean Cocteau, da Alberto Giacometti a Leonor Fini. All’inaugurazione erano presenti star come Marisa Berenson, Daisy Edgar-Jones e Elizabeth Debicki, l’attrice che ha interpretato Lady Diana nella serie tv The Crown. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La mostra "Fashion Becomes Art" al V&A Museum raccoglie pezzi unici come il cappello-scarpa, l'abito scheletro con le costole e l'unico abito da sposa di Schiaparelli giunto fino a noi.

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