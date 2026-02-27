Gewiss presenta System Pura | Estetica essenziale riscrive le regole dell’abitare moderno

Gewiss ha annunciato il lancio di System Pura, un sistema che combina un design essenziale, una struttura modulare e tecnologie smart. La presentazione è avvenuta a Bergamo, dove l’azienda ha mostrato come questa soluzione possa ridefinire gli spazi abitativi moderni con un approccio minimalista. La proposta si rivolge a chi cerca un modo semplice e funzionale di integrare tecnologia e estetica negli ambienti domestici.

Bergamo. Gewiss presenta "System Pura", una nuova interpretazione dell'abitare moderno tra design essenziale, modularità estetica e tecnologie smart. Realizzata con un'accurata selezione di materiali plastici di origine riciclata, la serie racchiude le funzionalità più avanzate in uno stile minimalista, integrandoci perfettamente con gli ecosistemi Smart Home. System Pura di Gewiss unisce il meglio di due mondi: l'affidabilità e la robustezza costruttiva con il design contemporaneo e l'innovazione domotica della piattaforma ChoruSmart. Il risultato è una gamma completa di dispositivi, sia tradizionali che connessi, progettata per rispondere con precisione alle esigenze del living contemporaneo.