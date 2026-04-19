Da Goya ai nostri giorni una mostra sui disastri della guerra a Vigoleno

Dal 2 maggio al 27 settembre 2026, il Palazzo delle Orsoline di Fidenza ospita una mostra intitolata

Dal 2 maggio al 27 settembre, 2026 il Palazzo delle Orsoline, Fidenza ospita la mostra I disastri della guerra. Da Goya ai nostri giorni un’occasione per riflettere sul tema universale e drammaticamente attuale della guerra e delle sue conseguenze sull’umanità.Il progetto espositivo, promosso dai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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