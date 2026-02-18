Da Chopin ai giorni nostri - Antonio Rolfini pianoforte

Antonio Rolfini ha portato sul palco il suo talento durante il concerto “Da Chopin ai giorni nostri”, organizzato da Passione in Musica. Il pianista di Ferrara ha eseguito brani che spaziano dal Romanticismo alle composizioni contemporanee, coinvolgendo il pubblico con la sua interpretazione intensa. La serata si è svolta al Teatro Comunale, attirando molti appassionati di musica classica e moderna.

Passione in musica organizza il concerto intitolato "Da chopin ai giorni nostri" con il pianista e compositore ferrarese Antonio Rolfini. Il programma vuole essere un viaggio musicale che si focalizza sulla figura di Chopin, per arrivare ad autori di epoche successive.