Tra il 1892 e il 1954, Ellis Island ha funzionato come principale punto di ingresso negli Stati Uniti, accogliendo milioni di migranti provenienti dall’Europa. Molti di loro partivano con l’obiettivo di ricongiungersi con parenti rimasti in patria o di ricostruire una nuova vita nel Nuovo Mondo. Tra queste persone c’era anche una donna che, dopo aver lasciato la Sicilia, ha intrapreso un lungo viaggio di ritorno, passando per Rodì Milici, alla ricerca dei parenti emigrati.

Tra il 1892 e il 1954, Ellis Island è stata una specie di “porta girevole” dell’America: un luogo di passaggio obbligato per chi sbarcava negli Stati Uniti con una valigia di sogni, qualche certezza in meno e spesso un cognome difficile da pronunciare per gli impiegati dell’epoca. In quel periodo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Da Ellis Island a Rodì Milici, il viaggio di Diane per ritrovare i parenti in Sicilia; Guido Zurlino, tra viaggi e parole: Così l’inglese mi ha cambiato la vita; Dall’America per ritrovare i parenti siciliani: Sono partita senza contatti ma li ho trovati; Arrivederci Ellis. Chiude i battenti dopo 18 anni uno dei pub storici di Fermo.

Da Ellis Island ai barconi nel Mediterraneo: la paura è in bianco e nero o a colori?L'artista Sanna Dullaway è impegnata a ricolorare il mondo monocromo delle fotografie di un secolo fa. Per Time ha ricolorato i volti degli immigati di Ellis Island. Le foto delle migrazioni di oggi ... repubblica.it

CARTOLINA DA NEW YORK/ Ellis Island, 16 milioni di sogni in una stanzaLa Statua della Libertà e Ellis Island, a New York, hanno rappresentato il simbolo e l'ingresso in America di milioni di immigrati di tutte le parti del mondo NEW YORK – Battery Park, domenica mattina ... ilsussidiario.net

Giornata dedicata ad arte e storia per i nostri studenti ambasciatori insieme ai loro colleghi di Italian Diplomatic Academy: Metropolitan, Moma e Ellis Island!!! #liceomazzatinti facebook