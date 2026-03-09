L' impianto di biometano a Rodì Milici De Luca M5S | Rilevanti profili di incertezza e possibili irregolarità

Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato un’interrogazione urgente rivolta all’Assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, chiedendo chiarimenti sul procedimento autorizzativo dell’impianto di biometano a Rodì Milici. La richiesta si concentra su possibili profili di incertezza e irregolarità legati alla realizzazione del progetto. La risposta è prevista in forma orale.

Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all'Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato un'interrogazione urgente con richiesta di risposta orale all'Assessore regionale al Territorio e all'Ambiente per fare chiarezza sul procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Rodì Milici (Messina).L'iniziativa nasce dalle criticità emerse nell'iter autorizzativo dell'impianto, proposto dalla società Agrienergia Circolare 1 S.r.l., che prevede la realizzazione di un digestore anaerobico con una capacità produttiva dichiarata di 500 Sm³h di biometano, alimentato da circa 100 mila tonnellate annue di biomasse e sottoprodotti agro-industriali.