Biometano a Rodì Milici | De Luca chiede stop ai lavori

Un'azienda sta realizzando un impianto di biometano a Rodì Milici, un progetto che coinvolge diverse autorità locali e regionali. Il sindaco ha chiesto di sospendere i lavori, evidenziando la necessità di maggiori controlli e chiarimenti. La questione riguarda principalmente aspetti legati alla trasparenza e alle autorizzazioni, mentre l'impianto rappresenta un esempio di iniziativa nel settore energetico.

, regione dal potenziale enorme ma spesso frenata da inefficienze burocratiche e dubbi sulla trasparenza, è al centro di una nuova controversia ambientale che tocca il cuore della transizione energetica. A Rodì Milici, nel messinese, un impianto di biometano progettato dalla società Agrienergia Circolare 1 S.r.l. ha scatenato un allarme rosso da parte del Movimento 5 Stelle regionale. L'onorevole Antonio De Luca, capogruppo dell'Ars, ha lanciato un'interrogazione urgente chiedendo alla Regione la sospensione cautelare dei lavori in corso e una verifica completa sulla legittimità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune....