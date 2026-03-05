Diesel e benzina aumentano per la guerra in Iran ma da dove arriva il petrolio che importa l' Italia?

L'aumento dei prezzi di diesel e benzina è legato allo scoppio della guerra in Iran e alla conseguente tensione nel traffico di petrolio e gas naturale liquefatto. L’Italia importa petrolio da diversi paesi, tra cui alcuni grandi produttori come la Russia, l’Arabia Saudita e altri esportatori nel Medio Oriente. La crisi ha portato a un incremento dei costi di approvvigionamento e di trasporto delle materie prime energetiche.

Da qualche giorno il traffico globale di petrolio e gas naturale liquefatto (Gnl) è sotto pressione per lo scoppio della guerra in Iran, l'espansione del conflitto e la chiusura dello stretto di Hormuz. Da questo tratto di mare che separa Teheran dagli Emirati e dall'Oman ogni giorno passava - prima delle operazioni belliche - circa il 20% del petrolio movimentato via mare in tutto il mondo. Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran) ha annunciato di avere il "controllo totale" dello stretto, e Donald Trump ha affermato che "se sarà necessario gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere attraverso Hormuz". 🔗 Leggi su Today.it

