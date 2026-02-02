Dopo 423 giorni in carcere in Venezuela, Alberto Trentini ha deciso di parlare per la prima volta in pubblico. Lo ha fatto durante una puntata di *Che tempo che fa*, condividendo il suo racconto tra cella, vasca e la voce della madre che lo ha aiutato a mantenere la lucidità. Trentini ha descritto i momenti più difficili e come ha affrontato il lungo silenzio forzato, trovando forza nelle parole di casa.

Alberto Trentini, il cooperante veneziano liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni trascorsi in carcere in Venezuela, ha raccontato per la prima volta in pubblico la sua esperienza di prigionia durante una puntata di *Che tempo che fa*. Il suo ritorno in Italia, seguito da un’attesa carica di tensione e aspettative, si è concretizzato con un incontro emozionante con il pubblico e con Fabio Fazio, che lo ha accolto nello studio con un’atmosfera di profonda commozione. Trentini, con gli occhi gonfi e un’aria di stanchezza ancora evidente, ha indossato una semplice t-shirt nera e jeans scuri, simboli di un ritorno alla normalità che ancora non riesce a metabolizzare del tutto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo il silenzio: il racconto di Trentini tra cella, vasca e la voce della madre che ha riportato la lucidità

Approfondimenti su Alberto Trentini

Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, ha deciso di rompere il silenzio per raccontare la sua storia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alberto Trentini

Argomenti discussi: Paul Dano rompe il silenzio dopo le critiche di Quentin Tarantino: Sono grato per tutto il supporto ricevuto; Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo la morte del padre Enrico: Il mio nome ha la sua voce; Sinalp Sicilia sull'emergenza dopo il ciclone Harry: Il silenzio uccide la ricostruzione; Il mio nome ha la voce di mio padre: Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave lutto.

Samira Lui rompe il silenzio a Verissimo dopo le accuse di Fabrizio Corona: Il mio successo è un sognoL'ex Miss Italia e volto de La Ruota della Fortuna è stata tirata in ballo da Corona come una di quelle che, a suo dire, avrebbero dovuto pagare un prezzo per arrivare al successo. Accuse che Samira ... comingsoon.it

Il silenzio degli innocenti dopo 35 anni non smette di interrogarci sul potere dello sguardo e sulla stratificazione del desiderioIl silenzio degli innocenti ha mantenuto intatta la sua rilevanza nel panorama cinematografico mondiale, un’opera seminale che ha ispirato cinema e televisione ... wired.it

Dopo giorni di silenzio e polemiche, Samira Lui ha finalmente parlato. Nella giornata di oggi è stata ospite di Verissimo, dove ha affrontato per la prima volta in televisione il caso mediatico nato dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona. La co-conduttrice de La Ru - facebook.com facebook

''Dopo pochi minuti di silenzio e di gocce, si vede questo entrare vestito da salamandra'' Antonio Albanese a #CTCF x.com