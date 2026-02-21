Lecce Sticchi Damiani dopo il KO con l’Inter | Abbiamo retto bene ma questa partita mi ha ricordato quella dell’andata Ecco come sta Gaspar

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il presidente del Lecce ha spiegato che la squadra ha combattuto bene, ma la gara ha ricordato quella dell’andata. Ha sottolineato che Gaspar sta bene e che la partita ha mostrato alcune difficoltà nel reparto difensivo. La trasferta si è conclusa con un risultato che lascia spazio a miglioramenti. Sticchi Damiani ha insistito sull’importanza di analizzare i dettagli per affrontare le prossime sfide.

