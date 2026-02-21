Lecce Sticchi Damiani dopo il KO con l’Inter | Abbiamo retto bene ma questa partita mi ha ricordato quella dell’andata Ecco come sta Gaspar
Dopo la sconfitta contro l’Inter, il presidente del Lecce ha spiegato che la squadra ha combattuto bene, ma la gara ha ricordato quella dell’andata. Ha sottolineato che Gaspar sta bene e che la partita ha mostrato alcune difficoltà nel reparto difensivo. La trasferta si è conclusa con un risultato che lascia spazio a miglioramenti. Sticchi Damiani ha insistito sull’importanza di analizzare i dettagli per affrontare le prossime sfide.
Sticchi Damiani: Abbiamo retto bene. La squadra ha trovato un equilibrio tatticoIl presidente dei giallorossi, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato le sue sensazioni dopo Lecce-Inter. Una partita in cui l'Inter è venuta centrata, non distratta - ha spiegato il numero uno dei g ... pianetalecce.it
Sticchi Damiani: Mi piace l’equilibrio della squadra. Peccato speravo nel pariLA PARTITA. «Abbiamo affrontato una formazione centrata. Noi abbiamo retto bene, così come abbiamo fatto all’andata. Quando si giocano gare di contenimento, il gol nel finale può capitare; peccato, ... calciolecce.it
