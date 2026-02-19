Bar Carlino grande gioia rossoblù | il ‘muro’ Castellini porta bene al Bologna Questa è la mia città

Il Bar Carlino, noto punto di ritrovo rossoblù, ha festeggiato la vittoria del Bologna grazie a Castellini, che ha difeso con successo la porta. La presenza del giocatore ha portato entusiasmo tra i tifosi, che hanno riempito il locale con cori e bandiere. La partita contro il Brann, trasmessa in diretta, ha visto il Bologna conquistare un risultato importante, alimentando la speranza di avanzare nei playoff di Europa League. La vittoria di oggi rafforza il legame tra i tifosi e il loro club.

Bologna, 19 febbraio 2026 – Sotto il portico di San Luca, Bar Carlino è tornato ad accendere il suo salotto rossoblù per accompagnare il pre-partita del Bologna contro il Brann a Bergen, andata dei playoff di Europa League che può valere l’accesso agli Ottavi. Da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, il pre-partita rossoblù condotto dal vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, e da Mariateresa Mastromarino ha fatto da cornice a una partita carica di attesa che si è conclusa con una convincente vittoria per 0-1 in casa del Brann che fa ben sperare per il ritorno di giovedì prossimo al Dall’Ara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bar Carlino, grande gioia rossoblù: il ‘muro’ Castellini porta bene al Bologna. “Questa è la mia città” Leggi anche: Bar Carlino, ecco la festa rossoblù. Oggi il nostro salotto da Neri al fianco dei centri antiviolenza Bar Carlino, oggi la festa. Tutti al salotto rossoblù. Ecco gli ospiti dello showOggi al Bar Carlino si tiene una speciale festa nel salotto rossoblù, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Basket A2, il blitz a Ruvo di Puglia pesa: ma domenica c’è Rieti. Fortitudo, 18 punti per credere nel sogno. Bar Carlino, l’impegno: Lo sport sia unito nel combattere la violenza sulle donneBologna, 27 novembre 2025 – Dal ‘no’ alla violenza sulle donne, al grande show di pattinaggio sul ghiaccio ‘Bol on Ice’. La quinta puntata di Bar Carlino è ricca di contenuti e non parte parlando del ... ilrestodelcarlino.it Bar Carlino 2025 | Bologna - CelticDopo il grande successo della scorsa stagione, Bar Carlino torna per accompagnare il Bologna nella sua avventura europea. Dopo il grande successo della scorsa stagione, Bar Carlino torna per ... ilrestodelcarlino.it Ravenna - Il Resto del Carlino domenica, 08/02/26 Torna la sfida tra i baristi Votate il migliore, assalto al trono di Gallamini Ha vinto le ultime tre edizioni. Martedì il primo tagliando sul Carlino Iniziativa in collaborazione con Confcommercio e Granonero Sono i facebook