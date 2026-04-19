Cuore e difesa Faenza vola Conquistata la semifinale

Da sport.quotidiano.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Normatempo Italia Torino e E-Work Faenza, la squadra di Faenza ha vinto con il punteggio di 59-55, conquistando così un posto tra le quattro migliori squadre della competizione. La sfida si è svolta in un match equilibrato, con entrambe le formazioni che hanno dato battaglia fino all’ultimo quarto. I punti più alti sono stati segnati da Heriaud e Penz, con 19 e 18 punti rispettivamente.

Normatempo It Torino 55 E-Work Faenza 59 NORMATEMPO ITALIA TORINO: Albano, Stejskalova ne, Giordano 2, Pasero 2, Chukwu 5, Brena, Heriaud 19, Penz 18, Cordola, 7 Bucchieri 2, Biondi ne. All.: Corrado E-WORK FAENZA: Brzonova 6, Ciuffoli C. 5, Ronchi 8, Milanovic ne, Zanetti 10, Cosaro 10, Ciuffoli E., Cappellotto, Guzzoni 8, Onnela 12. All.: Seletti Arbitri: Marconetti - Giuliani Note. Parziali: 14-18; 31-30; 42-48. Tiri da 2: Torino: 1233, Faenza: 1544; Tiri da 3: Torino: 626, Faenza: 520; Tiri liberi: Torino: 1320, Faenza: 1416; Rimbalzi totali: Torino: 42, Faenza: 45. Uscita per falli: Cosaro Con le unghie e con i denti, e soprattutto con tanto cuore, l’E-Work conquista la semifinale playoff, dovendo sudare fino all’ultimo per regolare un’ottima Torino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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