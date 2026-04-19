Cuore e difesa Faenza vola Conquistata la semifinale

Nella partita tra Normatempo Italia Torino e E-Work Faenza, la squadra di Faenza ha vinto con il punteggio di 59-55, conquistando così un posto tra le quattro migliori squadre della competizione. La sfida si è svolta in un match equilibrato, con entrambe le formazioni che hanno dato battaglia fino all’ultimo quarto. I punti più alti sono stati segnati da Heriaud e Penz, con 19 e 18 punti rispettivamente.

Normatempo It Torino 55 E-Work Faenza 59 NORMATEMPO ITALIA TORINO: Albano, Stejskalova ne, Giordano 2, Pasero 2, Chukwu 5, Brena, Heriaud 19, Penz 18, Cordola, 7 Bucchieri 2, Biondi ne. All.: Corrado E-WORK FAENZA: Brzonova 6, Ciuffoli C. 5, Ronchi 8, Milanovic ne, Zanetti 10, Cosaro 10, Ciuffoli E., Cappellotto, Guzzoni 8, Onnela 12. All.: Seletti Arbitri: Marconetti - Giuliani Note. Parziali: 14-18; 31-30; 42-48. Tiri da 2: Torino: 1233, Faenza: 1544; Tiri da 3: Torino: 626, Faenza: 520; Tiri liberi: Torino: 1320, Faenza: 1416; Rimbalzi totali: Torino: 42, Faenza: 45. Uscita per falli: Cosaro Con le unghie e con i denti, e soprattutto con tanto cuore, l’E-Work conquista la semifinale playoff, dovendo sudare fino all’ultimo per regolare un’ottima Torino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cuore e difesa, Faenza vola. Conquistata la semifinale Notizie correlate Virtus, cuore e carattere: rimonta la Guerri Napoli e vola in semifinale di Coppa ItaliaI bianconeri superano la squadra di Coach Magro grazie a un super Edwards e a un terzo quarto da urlo. Leggi anche: Coppa Italia: l'Akragas con cuore e tecnica domina l'Orlandina e vola in semifinale Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cuore e difesa, Faenza vola. Conquistata la semifinale; Faenza al voto: la coalizione a sostegno di Isola si allarga, nasce la lista Faenza Cresce. Dalla pelle al cuore, a Faenza un progetto di benessere dedicato ai caregiverDall'ospedale di Faenza parte il progetto Dalla pelle al cuore, che si prende cura delle figure che assistono i malati ... ravenna24ore.it Faenza. Donati nuovi occhialini per la microchirurgia del sistema nervoso perifericoSi è svolta nei giorni scorsi, presso l’Ospedale di Faenza, la cerimonia di ringraziamento per la generosa donazione di occhialini chirurgici da ingrandimento destinati alla Struttura Semplice ... ravenna24ore.it Laos nel cuore Febbraio 2026 facebook Il falso mito dei 10mila passi, camminare 15 minuti aiuta il cuore x.com