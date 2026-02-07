Questa sera a 4 di Sera, Giordano interrompe la Scuderi e le dice chiaramente:

Non si parla solo di Milano-Cortina e di riforma della giustizia, a 4 di Sera su Rete 4. L'agenda del programma condotto da Paolo Del Debbio prevede anche un confronto su uno degli argomenti caldi di questa settimana, il varo del nuovo decreto sicurezza. Un giro di vite preparato dal governo su manifestazioni di piazza violente, armi a scuola e immigrazione. E Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro, è protagonista di un vivace confronto con Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. "Dopo il primo decreto sicurezza ho sentito gli allarmi, la torsione autoritaria, non ci saranno più manifestazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Giordano zittisce la Scuderi: "L'unica libertà negata"

In un contesto di crescente dibattito sulla sicurezza, anche la sfera intellettuale si esprime, mettendo in discussione le proposte di stretta.

