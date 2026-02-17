Gaza | un artista ottantenne dipinge tra le macerie testimone di dolore e resistenza dopo la perdita dei figli

Zamlout, un artista di ottant’anni, si mette davanti alle sue tele tra le macerie di Gaza, dopo aver perso due dei suoi figli. La guerra ha distrutto la sua casa e la sua famiglia, ma lui sceglie di continuare a dipingere, usando l’arte come forma di resistenza. Ogni giorno, l’anziano artista si siede tra le macerie e dà vita a quadri pieni di colori e speranza, testimoniando il dolore e la forza della sua comunità.