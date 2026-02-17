Gaza | un artista ottantenne dipinge tra le macerie testimone di dolore e resistenza dopo la perdita dei figli
Zamlout, un artista di ottant’anni, si mette davanti alle sue tele tra le macerie di Gaza, dopo aver perso due dei suoi figli. La guerra ha distrutto la sua casa e la sua famiglia, ma lui sceglie di continuare a dipingere, usando l’arte come forma di resistenza. Ogni giorno, l’anziano artista si siede tra le macerie e dà vita a quadri pieni di colori e speranza, testimoniando il dolore e la forza della sua comunità.
L’Arte di Zamlout: Un Ottantenne Dipingente la Resistenza tra le Macerie di Gaza. Gaza, 17 febbraio 2026 – In una delle zone più devastate della Striscia di Gaza, Zamlout, un artista di ottant’anni, continua a dipingere. La sua arte è una testimonianza potente della distruzione e del dolore che la guerra ha portato sulla sua terra e sulla sua famiglia, segnata dalla perdita di tre figli nei bombardamenti. Il suo lavoro rappresenta una forma di resistenza culturale, un tentativo di preservare la memoria e lo spirito di Gaza attraverso i colori e le forme. La Vita Sotto Assedio: Zamlout e la Perdita dei Figli.🔗 Leggi su Ameve.eu
