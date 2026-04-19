Cuciniamo insieme | Involtini primavera a modo nostro

Nel nostro appuntamento settimanale di cucina, prepariamo gli involtini primavera seguendo una versione rivisitata. La ricetta si ispira alla tradizione cinese, che nella nostra città viene portata avanti da giovani chef con molti anni di esperienza. La preparazione coinvolge vari passaggi, dalla scelta degli ingredienti alla cottura, per ottenere un piatto che combina tecniche orientali con un tocco personale.

Procedimento – Fate a fettine i cipollotti, tenendo da parte le foglie verdi, a tocchetti fini le carote, a rondelle piccole gli asparagi. Nella wok fate scaldare 3 cucchiai di olio di semi, aggiungete le verdure e fatele andare a fuoco allegro aggiungendo, se serve, un po’ d’acqua. Aggiustate di peperoncino, paprika e zenzero tritate so sottaceto o grattugiato fresco, continuate a stufare le verdure e quando sono quasi cotte aggiungete abbondante salsa di soia, un pizzico di sale, fate tirare e spegnete il fuoco. Fate a tocchetti piccoli il formaggio. Ora prendete un canovaccio pulito e inumiditelo. Prendendo un foglio di carta fillo alla volta piegatelo in due stendetelo sul canovaccio e poi spennellate con un po’ d’acqua tutto il perimetro del rettangolo che avete ottenuto.🔗 Leggi su Laverita.info

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Gli involtini primavera cotti al forno di mamma Gildarella troppo golosi e irresistibili

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