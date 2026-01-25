Cuciniamo insieme | Mozzarella in carrozza

Con l’arrivo del Carnevale, è il momento di riscoprire le tradizioni culinarie di questo periodo. Tra le tante specialità, la mozzarella in carrozza rappresenta un classico semplice e gustoso, ideale per condividere momenti conviviali. In questa guida, scoprirai come prepararla con cura e attenzione, per portare in tavola un piatto autentico, senza eccessi e nel rispetto delle ricette tradizionali.

E' cominciato il periodo più "dolce" dell'anno: Carnevale! Le ricette di dolcetti sono infinite, ma la caratteristica gastronomica del "carnem levare" è sicuramente il fritto. Noi allora ci siamo rivolti a una preparazione che accontenta tutti, che risolve una cena o un pranzo, che è una base per un ottimo aperitivo e fa felici i bambini. La mozzarella in carrozza! Non è difficile da fare però dovete avere l' accortezza di sigillare bene le fette di pane. Per questo potete anche pensare di usare il pane morbido da tramezzini che si sigilla meglio, ma non sarà mai un problema insormontabile. Dunque in carrozza.

