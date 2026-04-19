La dodicesima stagione di Cucine da Incubo inizia stasera su Sky Uno, concentrandosi su un ristorante di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Lo chef Antonino Cannavacciuolo si reca sul posto per valutare la situazione e cercare di intervenire. Il programma mostra le riprese delle operazioni di salvataggio e le interviste ai proprietari delle attività coinvolte. La nuova edizione promette di affrontare le sfide di ristoratori in difficoltà.

Antonino Cannavacciuolo arriva in nuove Cucine da Incubo da salvare. Stasera su Sky Uno prende il via la dodicesima edizione del reality show dedicato alle attività di ristorazione in difficoltà. Sono sei gli appuntamenti previsti: nel primo, lo chef va a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove sorge il ristorante I Carnaloni. Cucine da Incubo 12 parte da “I Carnaloni” di Torre del Greco (Napoli). Il primo ristorante da salvare si trova in Campania, più precisamente a Torre del Greco (Napoli). È lì che sorge I Carnaloni, aperto da meno di due anni da Ciro e Lanfranco, amici fin da bambini ma segnati da due vite diametralmente opposte. Il primo, dopo una burrascosa adolescenza, ha intrapreso un percorso in comunità prima di trasferirsi a Londra.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cucine da Incubo riparte da Torre del Greco, in provincia di Napoli

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