Un settore dei trasporti su strada sta attraversando una crisi che mette a rischio circa 13mila imprese, molte delle quali operano nelle province lombarde. La situazione potrebbe portare alla chiusura di numerose attività entro la fine dell’anno, con conseguenze immediate sul tessuto economico locale e regionale. Le aziende coinvolte si trovano di fronte a difficoltà che minacciano la loro continuità, determinando un quadro preoccupante per il settore.

Un ventaglio di aziende di trasporti su strada rischia di sparire dal tessuto produttivo nazionale entro la fine dell’anno corrente, con un impatto che sta già colpendo duramente le province lombarde. Secondo i rilievi dell’Ufficio studi della Cgia, infatti, oltre 13mila imprese su un totale di 67.350 attive in Italia si trovano sull’orlo del fallimento per problemi di liquidità, una fragilità alimentata dal mantenersi dei prezzi del gasolio sopra la soglia dei 2 euro a litro a causa delle tensioni belliche in Iran. Il settore, che sta affrontando un declino strutturale che dura ormai da un decennio, vede nel carburante una voce di spesa determinante: nelle realtà di medie dimensioni, il costo del diesel incide per circa il 30% sul bilancio operativo complessivo, seconda solo alla gestione del personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi trasporti: 13mila imprese a rischio, Varese nel mirino

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