Ferrovie italiane nel mirino | sabotaggi a Bologna e Pesaro indagini per terrorismo e sicurezza dei trasporti

Le Ferrovie italiane sono di nuovo nel mirino. Due atti di sabotaggio hanno colpito le linee ferroviarie di Bologna e Pesaro. Le forze dell’ordine stanno indagando per terrorismo e sicurezza dei trasporti. Le autorità temono che si possa trattare di atti dolosi con finalità criminali più vaste. Nessuno si è ancora fatto avanti, ma la paura tra i pendolari cresce.

Bologna e Pesaro sono state teatro di atti di sabotaggio sulle linee ferroviarie, con le autorità che ora indagano per attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione a fini di terrorismo. Le procure hanno aperto fascicoli paralleli, concentrando le indagini sulla ricerca di tracce di Dna sull’ordigno inesploso rinvenuto. L’episodio, avvenuto nella giornata di oggi 9 febbraio 2026, solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture critiche del paese. La giornata è iniziata con l’allarme scattato a Bologna, dove è stato individuato un ordigno posizionato sui binari. L’intervento dei tecnici ha permesso di disinnescare l’esplosivo, scongiurando un possibile deragliamento o, peggio, un incidente con vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu

La polizia indaga su una serie di sabotaggi alle ferrovie tra Bologna e Pesaro.

Questa mattina, la linea ferroviaria Adriatica ha subito un blackout che ha causato ritardi e disagi lungo la tratta tra Bologna e Pesaro.

Ferrovie e raffinerie nel mirino: è guerriglia ucraina in Russia. Sì di Varsavia alla permanenza di truppe NatoLa giornata del 14 settembre si apre con nuove tensioni nel conflitto russo-ucraino. Droni russi hanno violato lo spazio aereo romeno, provocando la reazione di Kiev e la condanna di Bruxelles. ilgiornale.it

Allarme sicurezza sulle ferrovie italiane all’inizio delle Olimpiadi. Ordigno rudimentale, cavi tranciati e una cabina elettrica incendiata: tre azioni mirate hanno colpito linee chiave tra Bologna, Padova, Ancona e Pesaro, causando disagi alla circolazione facebook