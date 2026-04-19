L' aceto balsamico IGP vola oltre il 90% di export preoccupa la crisi in Medio Oriente

L'aceto balsamico con denominazione IGP sta raggiungendo oltre il 90% di esportazioni, segnando un record nel settore. Nel frattempo, le tensioni in Medio Oriente e lo stallo nello Stretto di Hormuz stanno determinando effetti concreti sulle filiere agroalimentari globali, con costi energetici in aumento, rallentamenti nelle operazioni di trasporto marittimo e una maggiore instabilità sui mercati internazionali.

Le tensioni in Medio Oriente e lo stallo nello Stretto di Hormuz stanno già producendo impatti concreti sulle filiere agroalimentari globali, con l’aumento dei costi energetici, rallentamenti nei trasporti marittimi e una crescente instabilità nei mercati internazionali. Questo scenario incide.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Confartigianato Sicilia, crisi in Medio Oriente: a rischio l’export dell'IsolaLa crisi geopolitica in Medio Oriente e la crescente instabilità dei mercati energetici rischiano di avere effetti significativi anche sull’economia... Crisi nel Medio Oriente: pesanti ripercussioni sull’export italiano di erba medicaLa guerra in Medio Oriente, ormai alla quinta settimana, sta aprendo scenari sempre più preoccupanti, con effetti diretti non solo sull’economia... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Aceto Balsamico Igp : Crisi del Golfo, pressioni sui prezzi e i consumi. Aceto Balsamico Igp: Crisi del Golfo, pressioni sui prezzi e i consumiMazzetti, presidente del Consorzio: Incide l’aumento dei costi lungo la filiera . E’ assolutamente fondamentale garantire continuità e presidio dei mercati. msn.com Aceto Balsamico di Modena IGP, dalle soffitte dei duchi al miliardo di fatturatoNel sottotetto della torre ovest del Palazzo Ducale di Modena – oggi sede dell’Accademia Militare – i duchi Estensi custodivano botti di mosto cotto. Non era vino, né semplice aceto: era un liquido ... corriere.it