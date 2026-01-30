Crisi idrica a Paduli il Comune annuncia interventi e fondi per la rete

Il Comune di Paduli annuncia una serie di interventi per fronteggiare la grave crisi idrica che sta colpendo il paese. L’amministrazione ha previsto l’aumento della portata d’acqua e contributi per le cisterne, per aiutare le famiglie a superare il momento difficile. I lavori e i fondi sono stati attivati in fretta, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un minimo di approvvigionamento e limitare i disagi. La situazione resta critica, ma ora ci sono misure concrete per arginare il problema.

Innanzitutto la garanzia dall'Alto Calore che saranno evitate chiusure notturne, e l'ottenimento di una maggiore portata d'acqua, risultato di fondamentale importanza che consentirà, dopo oltre dieci anni, di evitare che al calar del buio non manchi una risorsa primaria.Parallelamente, la prossima settimana è previsto un incontro presso l'EIC con il coordinatore provinciale Pompilio Forgione e i sindaci dei Comuni di Buonalbergo e Sant'Arcangelo Trimonte, finalizzato alla completa riqualificazione di un pozzo che dovrà garantire in maniera esaustiva la fornitura idrica alle contrade alte del paese, in particolare Piana Ferrara, San Giuseppe e Pianella.

