Crisi degli insegnanti di sostegno negli USA | Non è solo carenza di personale è un problema di diritti civili

Negli Stati Uniti, il settore dell'educazione speciale sta affrontando una crisi crescente, con molte posizioni di insegnanti di sostegno rimaste vacanti e un turnover elevato tra gli operatori. La carenza di personale si combina a un numero sempre più alto di docenti che non si sentono adeguatamente preparati per gestire le sfide del loro lavoro. La situazione coinvolge questioni che vanno oltre le risorse disponibili, toccando aspetti legati ai diritti civili degli studenti con bisogni speciali.

La forza lavoro dell'educazione speciale negli Stati Uniti sta attraversando una crisi che si aggrava di anno in anno, tra posti vacanti cronici, tassi di turnover insostenibili e un numero crescente di docenti impreparati ad affrontare le complessità del ruolo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Docenti di sostegno, Valditara parla di 40mila nuove specializzazioni e 156mila immissioni in ruolo fatte tra insegnanti e personale ATAValditara annuncia la specializzazione di 40mila docenti di sostegno, 156mila assunzioni e investimenti per l'edilizia scolastica calabrese...

Docenti di sostegno, Valditara annuncia 40mila nuove specializzazioni e 156mila immissioni in ruolo tra insegnanti e personale ATAValditara annuncia la specializzazione di 40mila docenti di sostegno, 156mila assunzioni e investimenti per l'edilizia scolastica calabrese...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Carenza insegnanti in Portogallo: la crisi spinge a reclutare 39mila docenti entro il 2035, a rischio la qualità educativa; CRISI ENERGETICA: IPOTESI DAD, QUASI LA METÀ DEGLI INSEGNANTI A FAVORE; Crisi della scuola e disagio giovanile: il CNDDU richiama istituzioni e società alla responsabilità educativa; Ritorno alla Dad per crisi energetica e caro-carbunate? Quasi la metà dei docenti sarebbe d'accordo.

Bambino colpito da una crisi d'asma a scuola: arriva l'elisoccorsoTREBASELEGHE (PADOVA) - Momenti di paura ieri mattina (15 aprile) alla scuola primaria per il malore di un bambino. Verso le 11.30 l’elisoccorso è atterrato nel piazzale davanti ... ilgazzettino.it

Carenza insegnanti in Portogallo: la crisi spinge a reclutare 39mila docenti entro il 2035, a rischio la qualità educativaIl Portogallo affronta una gravissima carenza di docenti: serviranno quasi quarantamila nuove assunzioni entro il 2035 per salvare la scuola ... orizzontescuola.it

La crisi in Medio Oriente rischia di tradursi rapidamente in un aumento dei prezzi anche per beni di largo consumo come l’acqua minerale. Secondo le stime, una bottiglia da un litro e mezzo potrebbe costare a breve fino a cinque o sei centesimi in più. Un rinc - facebook.com facebook

La crisi internazionale potrebbe avere conseguenze dirette anche sulla sanità, in modi meno evidenti ma potenzialmente rilevanti. x.com