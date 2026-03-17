Docenti di sostegno Valditara parla di 40mila nuove specializzazioni e 156mila immissioni in ruolo fatte tra insegnanti e personale ATA

Il ministro dell’istruzione ha annunciato che saranno specializzati 40mila docenti di sostegno e che sono state effettuate 156mila immissioni in ruolo tra insegnanti e personale ATA. Questi numeri riguardano le nuove assunzioni e le procedure di specializzazione avviate nel settore scolastico. La comunicazione si concentra sui dati relativi alle assunzioni e alle certificazioni di specializzazione.