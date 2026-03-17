Docenti di sostegno Valditara annuncia 40mila nuove specializzazioni e 156mila immissioni in ruolo tra insegnanti e personale ATA

Il ministro dell’istruzione ha annunciato l’attivazione di 40mila nuove specializzazioni per docenti di sostegno e un piano di assunzioni che prevede 156mila immissioni in ruolo tra insegnanti e personale ATA. La misura riguarda sia l’incremento delle figure di supporto alla didattica che l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Le novità sono state ufficializzate attraverso un comunicato del Ministero.