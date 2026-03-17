Docenti di sostegno Valditara annuncia 40mila nuove specializzazioni e 156mila immissioni in ruolo tra insegnanti e personale ATA

Da orizzontescuola.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’istruzione ha annunciato l’attivazione di 40mila nuove specializzazioni per docenti di sostegno e un piano di assunzioni che prevede 156mila immissioni in ruolo tra insegnanti e personale ATA. La misura riguarda sia l’incremento delle figure di supporto alla didattica che l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Le novità sono state ufficializzate attraverso un comunicato del Ministero.

Valditara annuncia la specializzazione di 40mila docenti di sostegno, 156mila assunzioni e investimenti per l'edilizia scolastica calabrese L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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