Vallata il piano di Giani | Una fermata in più per il trasporto ferroviario E le risorse per la viabilità

La Regione sta valutando nuove opportunità per migliorare il trasporto ferroviario e la viabilità nella Val di Bisenzio. Dopo l’incidente a Le Coste e lo studio di fattibilità, si cercano soluzioni concrete per rispondere alle esigenze di pendolari e imprese locali. L’obiettivo è garantire maggiore efficienza e sicurezza, senza comunque compromettere uno sviluppo equilibrato del territorio.

A quasi due anni dalla frana a Le Coste che paralizzò l’intera Val di Bisenzio e a sei mesi dalla restituzione da parte della Regione dello studio di fattibilità delle varie alternative alla Sr 325, la ricerca di soluzioni per migliorare la vita a pendolari e aziende sono ancora allo stallo. Se l’incontro organizzato dal Pd di domenica sera con la Regione, all’ex Meucci, ha evidenziato qualche passo avanti – con un incontro la settimana scorsa in Provincia con il nuovo assessore Filippo Boni e i sindaci della Vallata, un successivo incontro e un sopralluogo che si terranno nella prima settimana di febbraio – è stato pure sede di un velato scontro fra le amministrazioni locali e Firenze, con un tira e molla sul potenziamento della viabilità e della mobilità "dolce". 🔗 Leggi su Lanazione.it

